Что пить мужчинам, чтобы улучшить секс. Три полезных напитка

11 сентября, 2018, 15:44

Соки - источник витаминов и микроэлементов для мужчин. Эксперты выбрали три самых полезных сока, которые помогут улучшить качество секса

Об этом пишет сайт "Страна здоровья".

Гранатовый сок. Полезен для мужской потенции, так как влияет на окись азота и расслабляет кровеносные сосуды. Это улучшает кровообращение во всем организме, а также положительно влияет на продолжительность эрекции.

В гранатовом соке есть витамины А, B1, B2, B6, C, микроэлементы - железо, калий, магний и фосфор. По количеству антиоксидантов этот сок обходит даже красное вино.

Арбузный сок. Богат цинком, и соответственно повышает уровень тестостерона. Часто, именно его употребляют для профилактики простатита. В одном стакане арбузного сока - белки, жиры, углеводы, чистая природная вода. А еще - много витаминов и минералов.

Сок из сельдерея. Его рекомендуют пить не только для повышения потенции, но и при болезнях кишечно-желудочного тракта и мочекаменной болезни.