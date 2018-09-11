Что пить мужчинам, чтобы улучшить секс. Три полезных напитка
Об этом пишет сайт "Страна здоровья".
Гранатовый сок. Полезен для мужской потенции, так как влияет на окись азота и расслабляет кровеносные сосуды. Это улучшает кровообращение во всем организме, а также положительно влияет на продолжительность эрекции.
В гранатовом соке есть витамины А, B1, B2, B6, C, микроэлементы - железо, калий, магний и фосфор. По количеству антиоксидантов этот сок обходит даже красное вино.
Арбузный сок. Богат цинком, и соответственно повышает уровень тестостерона. Часто, именно его употребляют для профилактики простатита. В одном стакане арбузного сока - белки, жиры, углеводы, чистая природная вода. А еще - много витаминов и минералов.
Сок из сельдерея. Его рекомендуют пить не только для повышения потенции, но и при болезнях кишечно-желудочного тракта и мочекаменной болезни.
- Напомним, ученые провели исследования и выяснили, регулярное употребление орехов может улучшить качество спермы.
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