Блокировкой портов на Азове Россия провоцирует недоверие людей к украинской власти, - эксперт
Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал военный эксперт Валентин Бадрак.
Он прокомментировал начало российских военных учений "Восток-2018", которые своими масштабами уже привлекли внимание политиков и экспертов.
"После того как США назвали Китай и Россию угрозой, это создало прецедент, когда такой эпизодический союз стал выгодным обеим государствам. Это нехороший сигнал, так как не удается держать в изоляции Путина", - сказал Бадрак.
По его словам, до выборов в Украине Россия будет играть на усиление напряжения. Это видно на примере блокировки украинских портов в Азовском море. Целью такого напряжения может быть попытка создать атмосферу тотального недоверия населения приазовских городов к украинской власти.
"Для Украины вывод один. Он был и остается с начала войны - это поможет усилить свой оборонный потенциал. Это то, что сделано было только наполовину за эти четыре года", - добавил военный эксперт.
- 6 сентября президент Петр Порошенко заявил, что Украина ускорит действия по разработке морской доктрины, учитывая текущую ситуацию в Азовском море.
- Совет национальной безопасности и обороны решил усилить военно-морское присутствие в Азовском море.
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