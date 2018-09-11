Блогер Ананьев рассказал о своем задержании и обвинил следствие в нарушениях

11 сентября, 2018, 11:31

Ветеран АТО и блогер Валерий Ананьев рассказал, что полиция задержала его за инцидент в поселке Гвардейское 9 января 2016 года, во время которого он сломал нос местному жителю

Об этом Ананьев рассказал изданию Цензор.НЕТ.

"Причина задержания - ситуация 2016 года. Тогда во время занятий в спортзале в поселке Гвардейское у меня возник спор с местным жителем, мужчиной. Я был неправ - нанес ему удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас. У мужчины был сломан нос. Тогда это определяли как легкие телесные повреждения. Я предлагал компенсировать ущерб в той сумме, которую мог собрать в то время, но его семья не согласилась. В 2017-м дело было закрыто. Но в 2018-м добились возобновления дела. И теперь там фигурируют телесные повреждения средней тяжести. Именно из-за этого вновь решили меня задержать", - сказал Ананьев в комментарии главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Блогер также заявил о нарушении процедуры со стороны полицейских, которые не предупредили его о возобновлении дела и задержали во время встречи с почитателями.

"Мне кажутся очень странными методы следствия - никаких сообщений о возобновлении следствия и об объявлении меня в розыск я не получал, хотя я веду очень открытую публичную деятельность. Никаких сообщений - и тут ко мне прямо на встречу с читателями приходят сотрудники полиции, надевают наручники. Я хотел бы отметить, что никаких претензий к полиции у меня нет, полицейские ведут себя со мной настолько корректно и взвешенно, насколько это возможно. Но на мой взгляд, следствие сделало ошибку в этом деле", - добавил Ананьев.

На своей странице в Facebook Ананьев сообщил, что его должны отпустить после заседания суда 11 сентября.