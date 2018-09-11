Американский бордель 19 века: какими были тогдашние проститутки

11 сентября, 2018, 16:57

Американский фотограф Уильям Голдман фотографировал служанок любовь в тогдашних борделях и показывал, как они живут на самом деле

Об этом пишет Daily Mail.

Американец Уильям Голдман был одним из немногих, кто умел фотографировать в 19 веке. Он занимался коммерческой съемкой, а портреты проституток делал для души.

Девушки вели себя свободно перед камерой, ведь он частенько посещал бордель.

Снимки сделаны в 1890-х годах. Десять лет назад на одной из антикварных ярмарках в Калифорнии их приобрел куратор выставок Роберт Джонсон. Вместе с историками он изучал старые фотографии - всего их было около 200. Время и место определили по надписи на газете на одном из фото - Reading Eagle 1892 года.