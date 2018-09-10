Женщина заколола своего парня в постели, потому что он отказал ей в сексе

10 сентября, 2018, 17:33

Женщина заколола своего знакомого кухонным ножом для мяса, когда они лежали вместе голыми в постели, потому что он отказался от секса

Об этом пишет Metro.

37-летняя Вики Ладлоу проколола легкое своему бойфренду в Фентоне, Сток-он-Трент. Это произошло в ранние часы 26 апреля и женщина была пьяна.

Перед ударом женщина предупредила, что собирается ударить парня. Он попытался проверить, есть ли у женщины что-то в руках, но ничего не увидел и отвернулся к ней спиной. Впоследствии он почувствовал сильный удар ножом.

Мужчине удалось выскочить из квартиры и запереть Ладлоу внутри, но он упал и скатился вниз по лестнице, где его, голого и залитого кровью, увидел сосед.

Сейчас женщину приговорили к 6 годам в тюрьме. Прокурор Глин Самуэль прокомментировал: "Только когда нож был изъят, мы поняли, что это. У нее был стейк-нож в руке, и именно ним она его заколола. Ему удалось вывернуть ее руку, чтобы нож застрял в матрасе. Он сбежал, запер ее в квартире и позвонил 999, а затем был найден соседом".

Ладлоу из Вустершира признала себя виновной в ранении с намерением причинить тяжкие телесные повреждения. В суде отметили, что женщина "искренне раскаялась", и это повлияло на уменьшение срока.

Судья Дэвид Флетчер также отметил, что женщина должна пройти реабилитацию.

"Это был очень серьезный инцидент. Она пострадала от огромного количества выпитого алкоголя", - сказал он.

"Вы были нестабильны, и ваше настроение менялось от того, чтобы любить его, до того,чтобы угрожать и почти убить. Вы искали утешения в алкоголе уже больше 20 лет, и это должно прекратиться. Вы должны больше не пить", - добавил судья, обращаясь к подсудимой.