Юмористический проект "Наши без раши" собирает средства для нового сезона

10 сентября, 2018, 18:02

Юмористический интернет-сериал "Наши без раши" начал сбор средств для съемок второго сезона

Это проект про Украину и украинцев, в котором с иронией поднимаются серьезные общественно-политические темы. Здесь нет места "зраде" и словам "все пропало", ведь НАШИ на вопрос: "Как дела?" отвечают "Прекрасно", а не традиционное "Лишь бы не Хуже". В НАШИХ украинских городах ежедневно открываются инновационные "стартапы", а не киоски с сигаретами. НАШИ в первую очередь смотрят на то, что происходит у них дома, а не у соседей.

Идея сериала принадлежит творческой студии “Kolegi Studio”, которая была создана в 2014 году во Львове. Проект собрал вокруг себя креативных людей из разных регионов Украины. "Наши без раши" презентовали три скетча, которые просмотрело более 2-х миллионов людей.

Переяславская рада 1654 год:

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Авторы проекта разработали сценарии для следующих 6-ти скетчей нового сезона, но нуждаются в финансовой поддержке, чтобы компенсировать расходы на выпуск роликов. Создатели программы инициировали сбор средств, к которому могут присоединиться все, кому близко творчество "Наши без раши".

Кстати, после внесения финансовой помощи проекта, можно выбрать себе подарок. Это может быть благодарность в титрах, приглашение на допремьерный показ новых выпусков в кинотеатре или непосредственное участие в съемке.

Узнать больше о проекте и поддержать его можно здесь.