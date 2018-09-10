WOG завершил реструктуризацию кредитного портфеля в "Укрэксимбанке". Новости компании

10 сентября, 2018, 15:56

Компания "ВОГ" успешно реструктуризировала кредитный портфель в Государственном экспортно-импортном банке Украины ("Укрэксимбанк") сроком на 15 лет

В связи с девальвационными процессами гривны в стране, компания "ВОГ" приняла участие в программе Госбанка по реструктуризации заемщика. Это позволит сохранить компании устойчивые темпы роста и, вместе с тем, активно погашать кредитные обязательства перед банком.

"Мы взяли несколько разновалютных кредитов в 2008 - 2013 годах для активной экспансии на рынке НП и развитие топливного ритейла. После длительной работы над реструктуризацией этого портфеля, нам удалось выработать такой график его погашения, который устраивает обе стороны. А именно - позволит гасить кредит и продолжать развитие компании", - подчеркнули в пресс-службе группы компаний "ВОГ".



"ВОГ" продолжит активное развитие ритейл-направления, в том числе в крупных транспортных узлах страны, а также продолжит инвестировать в открытие новых АЗК по всей Украине.

Напомним, что ранее компания "ВОГ Кафе", входящая в группу компаний WOG успешно открыла WOG CAFE в аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны). Этой осенью открытие кафе также ожидается в аэропортах "Борисполь" и "Львов" им. Данила Галицкого.в