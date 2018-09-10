Во Франции расстреляли из автомата 19-летнего футболиста

10 сентября, 2018, 17:21

Во Франции из автомата Калашникова застрелили экс-футболиста "Сент-Этьена" Уильяма Гомиса

Об этом сообщает l'equipe.

Бывший игрок резервного состава "Сент-Этьенуа" был убит в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. 19-летний игрок, а также 14-летний подросток были расстреляны в ночь на понедельник. Полиция обнаружила на месте преступления 24 гильзы от автомата Калашникова.

Защитник покинул "Сент-Этьен" после окончания прошлого сезона. Он находился в системе французского клуба в течение пяти лет.

"Сент-Этьенн" выступил с официальным заявлением в связи с информацией о гибели Гомиса.

"В "Сент-Этьенн" пришла беда. Мы узнали о трагической смерти Гомиса, которая случилась минувшей ночью. В декабре ему бы исполнилось 20 лет, он находился в системе клуба с 15 лет. Тренеры, игроки и сотрудники клуба шокированы внезапной смертью Уильяма. Мы выражаем соболезнования семье игрока", - написали в клубе.