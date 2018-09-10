В УПЦ КП нашли архивное письмо об автокефалии с подписью епископа Онуфрия

10 сентября, 2018, 22:03

Как стало известно из архивов Киевского патриархата, епископ Онуфрий в 1992 году подписывал обращение епископата УПЦ об автокефалии украинской церкви

Об этом в Facebook пишет руководитель информационного управления Киевского патриархата архиепископ Евстратий.

"Многие из тех, кто интересуется церковной историей, знают, что в январе 1992 г. три архиерея - епископы Онуфрий (Березовский), Сергий (Генсицкий) и Алипий (Погребняк) якобы НЕ ПОДПИСАЛИ обращение епископата УПЦ с просьбой к покойному Московскому патриарху Алексию II и епископату РПЦ безотлагательно рассмотреть обращение Собора УПЦ 1-3 ноября 1991 г. относительно автокефалии Украинской Церкви", - пишет архиепископ Евстратий.

По его словам, утверждается, что эти архиереи не подписывали и самого постановления Собора об автокефалии, но ранее уже были опубликованы оригиналы соответствующего документа с подписями всех упомянутых иерархов.

"Учитывая то, что на днях руководители Московского Патриархата официально вновь заявили, что не существует просьб епископата УПЦ об автокефалии - в Киевской Патриархии решили пересмотреть архивы. И было найдено то, что можно увидеть ниже. Текст не датирован, но из фразы в начале видно, что это именно он - ведь от Собора до 22 января 1992 г. прошло как раз около трех месяцев", - пояснил архиепископ.

Архиепископ Евстратий обнародовал это письмо от 1992 года, в котором имеется подпись Онуфрия.

Напомним, что сейчас Онуфрий - предстоятель УПЦ московского патриархата и постоянный член священного синода Русской православной церкви.