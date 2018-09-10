В УПЦ КП нашли архивное письмо об автокефалии с подписью епископа Онуфрия
Об этом в Facebook пишет руководитель информационного управления Киевского патриархата архиепископ Евстратий.
"Многие из тех, кто интересуется церковной историей, знают, что в январе 1992 г. три архиерея - епископы Онуфрий (Березовский), Сергий (Генсицкий) и Алипий (Погребняк) якобы НЕ ПОДПИСАЛИ обращение епископата УПЦ с просьбой к покойному Московскому патриарху Алексию II и епископату РПЦ безотлагательно рассмотреть обращение Собора УПЦ 1-3 ноября 1991 г. относительно автокефалии Украинской Церкви", - пишет архиепископ Евстратий.
По его словам, утверждается, что эти архиереи не подписывали и самого постановления Собора об автокефалии, но ранее уже были опубликованы оригиналы соответствующего документа с подписями всех упомянутых иерархов.
"Учитывая то, что на днях руководители Московского Патриархата официально вновь заявили, что не существует просьб епископата УПЦ об автокефалии - в Киевской Патриархии решили пересмотреть архивы. И было найдено то, что можно увидеть ниже. Текст не датирован, но из фразы в начале видно, что это именно он - ведь от Собора до 22 января 1992 г. прошло как раз около трех месяцев", - пояснил архиепископ.
Архиепископ Евстратий обнародовал это письмо от 1992 года, в котором имеется подпись Онуфрия.
Напомним, что сейчас Онуфрий - предстоятель УПЦ московского патриархата и постоянный член священного синода Русской православной церкви.
- Ранее стало известно, что Варфоломей назначил в Украину своих представителей - архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Экзархи будут взаимодействовать с украинской властью и церквями в организации будущего собора. На нем могут провозгласить о создании поместной православной церкви и избрать ее предстоятеля.
- По последним данным, Томос об украинской автокефалии может утвердить Синод Вселенского патриархата на заседании 9-11 октября.
- После подписания Томоса в Украине должен состояться собор, на котором объявят о создании новой церкви и выберут ее предстоятеля - патриарха новой поместной православной церкви.
- Вместе с этим, в РПЦ и УПЦ МП уже заявили, что не будут возвращать поместной церкви храмы на территории Украины.
- Русская православная церковь (РПЦ) может перестать признавать патриархат в Константинополе, если православной церкви в Украине предоставят автокефалию.
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