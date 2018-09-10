В России на митингах против повышения пенсионного возраста задержали более тысячи человек, - правозащитники. Фоторепортаж
Об этом сообщает российский правозащитный портал "ОВД-Инфо".
Согласно информации правозащитников больше всего митингующих было задержано в Санкт-Петербурге (452) и Екатеринбурге (183).
Ранее сообщалось о более 800 задержанных.
Как известно, 10 сентября в разных городах России проходили акции протеста против пенсионной реформы, выходить на которые призвал российский оппозиционер Алексей Навальный. В целом его сторонники планировали выйти на улицы 80 городов.
Власти Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов акцию не согласовали.
В Москве лидер ЛДПР Владимир Жириновский подрался с одним из участника митинга против пенсионной реформы на Пушкинской площади. Против активистов на площадях городов власть согнала "казаков" и "титушок", которые бросались на участников акции.
19 июля Госдума России в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Его могут повысить с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
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