В Париже мужчина с ножом ранил 7 человек
10 сентября, 2018, 07:34
Вечером 9 сентября в Париже неизвестный мужчина ранил ножом 7 человек
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что инцидент произошел после 23:00 по местному времени в районе набережной Луары.
Среди 7 пострадавших - двое британских туристов.
По информации источника, полиция задержала нападавшего, у него изъяли железный прут. По предварительным данным, он выходец из Афганистана.
"На данный момент не обнаружено признаков террористической атаки", - заявили в полиции.
Также добавили, что из семи раненых четверо находятся в тяжелом состоянии.
По данным судебных источников, открыли уголовное производство по классификации "покушение на убийство".
#BREAKING: At least 7 people injured after a knife attack in #Paris, #France— M N A (@mnaEN) 9 сентября 2018 г.
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