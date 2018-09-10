В Париже мужчина с ножом ранил 7 человек

10 сентября, 2018, 07:34

Вечером 9 сентября в Париже неизвестный мужчина ранил ножом 7 человек

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что инцидент произошел после 23:00 по местному времени в районе набережной Луары.

Среди 7 пострадавших - двое британских туристов.

По информации источника, полиция задержала нападавшего, у него изъяли железный прут. По предварительным данным, он выходец из Афганистана.

"На данный момент не обнаружено признаков террористической атаки", - заявили в полиции.

Также добавили, что из семи раненых четверо находятся в тяжелом состоянии.

По данным судебных источников, открыли уголовное производство по классификации "покушение на убийство".