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В оккупированном Крыму суд отклонил апелляцию Балуха. Активист назвал заседание "фарсом"


фото: krymr.org
10 сентября в "Верховном суде" оккупированного Крыма проходило заседание по делу украинского активиста Владимира Балуха

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

На заседании рассматривали апелляционную жалобу защиты украинского активиста на решение "суда" об окончании производства по его условно-досрочному освобождению.

Заседание было открытым. Сам Балух на нем не присутствовал, а участвовал по видеосвязи.

Засхист просил задоволнити апелляционную жалобу адвоката Ольги Динзе на постановление Железнодорожного районного суда Симферополя о прекращении производства по ходатайству на условно-досрочное освобождение Балуха и отменить предыдущее постановление Раздольненского райсуда. Речь идет об объявлении 5 июля приговора в виде 5 лет колонии и штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Когда выступал прокурор - Балух перебил его, назвав судебное заседание "фарсом", отказавшись в нем участвовать. Судья выключил видеосвязь с обвиняемым.

Суд не удовлетворил требования стороны защиты, оставил решение Раздольненского райсуда без изменений.

Сейчас Балух голодает 176 день.

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