В оккупированном Крыму суд отклонил апелляцию Балуха. Активист назвал заседание "фарсом"
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
На заседании рассматривали апелляционную жалобу защиты украинского активиста на решение "суда" об окончании производства по его условно-досрочному освобождению.
Заседание было открытым. Сам Балух на нем не присутствовал, а участвовал по видеосвязи.
Засхист просил задоволнити апелляционную жалобу адвоката Ольги Динзе на постановление Железнодорожного районного суда Симферополя о прекращении производства по ходатайству на условно-досрочное освобождение Балуха и отменить предыдущее постановление Раздольненского райсуда. Речь идет об объявлении 5 июля приговора в виде 5 лет колонии и штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Когда выступал прокурор - Балух перебил его, назвав судебное заседание "фарсом", отказавшись в нем участвовать. Судья выключил видеосвязь с обвиняемым.
Суд не удовлетворил требования стороны защиты, оставил решение Раздольненского райсуда без изменений.
Сейчас Балух голодает 176 день.
- Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн). Наказание он отбывает на территории полуострова.
- Несмотря на то, что Балух продолжает бессрочную голодовку, администрация СИЗО не считает его голодающим тех пор, как он согласился есть сухари и пить кисель.
- Оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
- Руководство симферопольского СИЗО перевело в другую камеру украинского активиста Владимира Балуха и ищет повода перевести его в карцер.
- Недавно в Балуха случился приступ боли в печени и он продолжает терять вес.
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