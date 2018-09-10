В NASA показали, как выглядит поверхность Марса после пылевой бури

10 сентября, 2018, 13:14

Марсоход Curiosity снял 360-градусную панораму последствий мощной пылевой бури на Марсе, которая длилась два месяца

Виде опубликовали на сайте NASA.

На видео, снятом Curiosity, виден засыпанный пылью корпус ровера и последнюю цель аппарата - область Стоер, где Curiosity должен взять пробы грунта и пыли, просверлив несколько дырок в скале.

Как пишет Ашвин Васавада, ученый из проекта "Любопытство" в лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния, ровер никогда не встречал места с таким разнообразием цвета и текстуры.

"Позвоночник это не монолитная вещь - она имеет две четкие секции, каждая из которых имеет разнообразные цвета", - сказал Васавада. "Некоторые из них являются видимыми для глаз и еще больше мы видим, когда мы смотрим в ближнем инфракрасном диапазоне. Это позволяет понять, насколько сложными являются камни".

Лучший способ узнать, почему эти камни настолько тяжелые, - это перемолоть их в порошок для двух внутренних лабораторий ровера. Анализируя их, можно выявить, что действует как "цемент" в позвоночнике, и позволяет ему стоять, несмотря на эрозию ветра.

Пыльная буря продолжалась с начала июня до 27 июля. В первые дни она охватила большую часть территории кратера Индевор, где работает марсоход Opportunity, чем, вероятно, вывела того из строя, а затем охватила всю территорию планеты.

Сила ветра и интенсивность бури были настолько высоки, что инженеры НАСА решили отключить почти все системы ровера. Когда через месяц он так и не вышел на связь, в космическом агентстве заявили, что марсоход, чья миссия началась в 2014 году, с высокой вероятностью вышел из строя.

Марсианская пыль сильно затрудняет исследование планеты - частицы засоряют приборы и солнечные батареи роверов, постепенно выводя из строя оборудование аппаратов. Пыль на Марсе меньше, чем на Земле, где частицы образуются из-за воздействия сил природы: ветра, воды, движения ледников, сейсмической активности и падения метеоритов.