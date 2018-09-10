В Киеве убийца прожил несколько дней с трупом и прятался от полиции под диваном

10 сентября, 2018, 12:51

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

К правоохранителям обратилась жительница дома, в котором произошло событие. Она заявила, что ее сосед уже несколько дней не выходит на связь, а в подъезде дома слышать трупный запах.

С помощью пожарной лестницы работники спасательной службы попали в квартиру. В доме был беспорядок, а в одной из комнат лежал человек, накрытый простыней.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили парня, который скрывался под диваном. Его сразу задержали, поскольку он предоставил показания, что совершил убийство хозяина квартиры. Это - 22-летний молодой человек. Он несколько месяцев жил в потерпевшего, работал охранником в ювелирном магазине, и должен был помочь с трудоустройством подозреваемому. Установлено также, что задержанный несколько дней жил в квартире с трупом, пользовался вещами убитого, выходил в магазин за спиртным и продуктами.

По предварительной информации, в день убийства товарищи распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого правонарушитель выхватил травматическое оружие и несколько раз выстрелил потерпевшему в голову. Затем схватил нож и молоток, которыми также нанес телесные повреждения.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - житель города Вишневое Киевской области. В настоящее время нигде не работает. Расследуется уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.