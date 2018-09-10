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В Киеве столкнулись две иномарки

10 сентября в Киеве в Голосеевском районе столкнулись Chevrolet и Hyundai

Об этом сообщают Вартови. Еспресо.

ДТП произошло на улице Академика Заболотного.

Как удалось узнать Вартови. Еспресо, автомобиль Chevrolet ехал в направлении Столичного шоссе, в этот момент в Hyundai шел на разворот со средней полосы. Водитель Chevrolet не успел среагировать, из-за чего произошло столкновение.

На место приехали две кареты скорой помощи, они осмотрели участников ДТП, оказали им помощь на миссии. От госпитализации все отказались.

На месте происшествия полицейские выясняли обстоятельства происшествия.

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