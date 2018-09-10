В Киеве столкнулись две иномарки
10 сентября, 2018, 13:50
10 сентября в Киеве в Голосеевском районе столкнулись Chevrolet и Hyundai
Об этом сообщают Вартови. Еспресо.
ДТП произошло на улице Академика Заболотного.
Как удалось узнать Вартови. Еспресо, автомобиль Chevrolet ехал в направлении Столичного шоссе, в этот момент в Hyundai шел на разворот со средней полосы. Водитель Chevrolet не успел среагировать, из-за чего произошло столкновение.
На место приехали две кареты скорой помощи, они осмотрели участников ДТП, оказали им помощь на миссии. От госпитализации все отказались.
На месте происшествия полицейские выясняли обстоятельства происшествия.
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