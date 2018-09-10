 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве найден погибшим израильский волонтер, который вел страницу "Грузинского легиона"

Найден погибшим в квартире гражданин Израиля Баре Бонен, который длительное время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

На странице Бонена в Facebook сегодня примерно в 6 утра осталось такое сообщение: "У меня сломана душа, и я не открыл ее слишком сильно для большинства из вас. Я просто хочу попрощаться со всеми людьми, с которыми я имел честь быть знакомым и быть близким в моей жизни".

По данным журналиста, в последнее время Бонен вел страницу общественной организации "Грузинский легион".

Рядом с телом Бонена полиция обнаружила стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами 9 мм. На данный момент ситуация выглядит как самоубийство.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать