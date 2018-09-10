В Киеве найден погибшим израильский волонтер, который вел страницу "Грузинского легиона"

10 сентября, 2018, 21:11

Найден погибшим в квартире гражданин Израиля Баре Бонен, который длительное время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

На странице Бонена в Facebook сегодня примерно в 6 утра осталось такое сообщение: "У меня сломана душа, и я не открыл ее слишком сильно для большинства из вас. Я просто хочу попрощаться со всеми людьми, с которыми я имел честь быть знакомым и быть близким в моей жизни".

По данным журналиста, в последнее время Бонен вел страницу общественной организации "Грузинский легион".

Рядом с телом Бонена полиция обнаружила стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами 9 мм. На данный момент ситуация выглядит как самоубийство.