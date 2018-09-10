В Киеве мужчина бросился под поезд метро

10 сентября, 2018, 07:18

В воскресенье, 9 сентября, в Киеве мужчина прыгнул на пути метро

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Как отмечается, инцидент произошел на станции "Контрактовая площадь".

"Пассажира отправлены в больницу. Живой. По предварительной информации, планировал совершить самоубийство", - сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена", - говорится в сообщении.

Через это событие движение по синей ветке было временно перекрыто.

По сообщению dtp.kiev.ua, пострадавший - иностранец, и по данным очевидцев, прыгнул на рельсы сам.