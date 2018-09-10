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В Киеве мусоровоз врязався в отбойник и перевернулся


фото: Інформатор
В ночь на 10 сентября в Киеве на улице Елены Телиги, 12Б перевернулся мусоровоз

Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла около 01:30. По словам полицейских, мусоровоз ехал по улице Телиги в сторону проспекта Бандеры. Напротив автозаправки машина врезалась в отбойник и перевернулась. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, помогли водителю выбраться из кабины.

Водитель утверждает, что у него отказал тормоз. На место происшествия прибыли медики, однако госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Подробности происшествия выясняются.

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