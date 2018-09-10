В компании Илона Маска гигантскими буровыми машинами управляют джойстиком от Xbox

10 сентября, 2018, 18:05

Инженеры компании The Boring Company Илона Маска, занимающиеся созданием транспортных тоннелей, управляют гигантскими машинами для бурения с помощью Xbox One

Об этом говорится на странице The Boring Company в Twitter.

Best video game ever pic.twitter.com/DlGFsji76l — The Boring Company (@boringcompany) 8 сентября 2018 г.

Издание Engadget отмечает, что операторы получили геймпады Xbox One для небольшого оживления всего рабочего процесса. И что это не так увлекательно, как управлять подводной лодкой при помощи контроллера от Xbox 360, однако тоже вносит элемент развлечения в рутинную деятельность.

Кроме того, Xbox One можно объединить с элементами управления на базе ПК для увеличения технических и эргономических свойств всей системы.