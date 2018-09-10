В Харькове парень сидел на железнодорожных путях, пока его не задавил поезд

10 сентября, 2018, 12:00

В Харькове поезд сбил насмерть мужчину, который находился на путях, игнорируя железнодорожное движение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть Холодногорского отдела полиции 10 сентября около 04.30. Полицейские установили, что погибший - 33-летний мужчина, который сидел на железнодорожных путях и не реагировал на предупреждающие сигналы машиниста локомотива. В результате удара мужчина скончался на месте происшествия.

Открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.