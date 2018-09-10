 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове парень сидел на железнодорожных путях, пока его не задавил поезд

В Харькове поезд сбил насмерть мужчину, который находился на путях, игнорируя железнодорожное движение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть Холодногорского отдела полиции 10 сентября около 04.30. Полицейские установили, что погибший - 33-летний мужчина, который сидел на железнодорожных путях и не реагировал на предупреждающие сигналы машиниста локомотива. В результате удара мужчина скончался на месте происшествия.

Открыто производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать