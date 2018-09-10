В Германии прошли протесты из-за убийства немца афганцами
Об этом сообщает BBC.
В воскресенье вечером в Кётене состоялось шествие, в память о погибшем немце люди зажигали свечи.
При этом в демонстрации приняли участие люди с противоположными политическими взглядами.
Во время митинга звучали призывы не допустить столкновений, которые произошли ранее в городе Хемниц.
Порядок на акции охраняла большое количество полицейских. Мэр Кётена ранее советовал жителям воздержаться от участия в демонстрации.
Как сообщалось, по подозрению в убийстве немца в городке Кётен, что в федеральной земле Саксония-Анхальт, в ночь на воскресенье, 9 сентября, задержали двух мужчин, граждан Афганистана.
Убийство произошло во время спора на детской площадке. По данным СМИ, трое афганцев спорили с женщиной о том, от кого она беременна. Впоследствии к ним подошли двое граждан Германии. Началась драка, в результате которой были убиты 22-летнего немца.
Убийство произошло вскоре после того, как в саксонском городе Хемниц были убиты 35-летнего немца. По подозрению в убийстве задержали двух мигрантов из Сирии и Ирака.
Убийство вызвало большой резонанс в городе и Германии в целом. После убийства в Хемнице прошли массовые акции сторонников правых взглядов и их противников.
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