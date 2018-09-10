В Днипре задержан блогер-десантник Ананьев

10 сентября, 2018, 20:50

В Днепре сотрудниками полиции задержан блогер, военный-десантник Валерий Ананьев

Об этом сообщили в социальных сетях, а впоследствии Нацполиция подтвердила факт задержания.

Задержание Ананьева произошло во время презентации его книги.

"Официально заявляю, что человек, написавший этот пост (Ананьев, — ред.) знает в связи с чем он задержан. А именно: для проведения следственных действий по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 122 УК (Умышленное средней тяжести телесное повреждение)", - написала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как пояснил в Facebook лидер организации С14 Евгений Карась, Ананьева задержали за драку с работником милиции, которая была несколько лет назад.

Ананьев стал известен после того, как в марте 2018 года в Италии у него произошел конфликт с российским пропагандистом Артемом Шейнинім. Украинский десантник плюнул телеведущему в лицо.