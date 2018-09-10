 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Чехии загорелся состав с нефтепродуктами

В чешском Лукове горит склад с топливными баками, один человек пострадал

Один мужчина получил травму на месте происшествия, сообщает Idnes.

Пострадавший получил травмы головы и переломы ног. Он в больнице в безопасном для жизни состоянии. Главный директор компании Ян Дуспева оценил ущерб в размере от 50 до 70 млн долларов.

Сначала стало известно, что горят две цистерны и существует риск того, что огонь может перекинуться на другие. Тогда пожарные объявили третий, наивысший уровень пожарной тревоги. Затем огонь был локализован.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

11 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать