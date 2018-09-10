В Чехии загорелся состав с нефтепродуктами

10 сентября, 2018, 23:47

В чешском Лукове горит склад с топливными баками, один человек пострадал

Один мужчина получил травму на месте происшествия, сообщает Idnes.

Пострадавший получил травмы головы и переломы ног. Он в больнице в безопасном для жизни состоянии. Главный директор компании Ян Дуспева оценил ущерб в размере от 50 до 70 млн долларов.

Сначала стало известно, что горят две цистерны и существует риск того, что огонь может перекинуться на другие. Тогда пожарные объявили третий, наивысший уровень пожарной тревоги. Затем огонь был локализован.