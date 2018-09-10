В центре Киева обокрали квартиру первого заместителя министра Нефедова

10 сентября, 2018, 14:54

В центре столицы неизвестные обокрали квартиру первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на полицию Киева.

"Да, была кража. Его долгое время дома не было, поэтому, когда именно кража была, непонятно. В полицию обратились вчера. Внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст.185 (кража). Расследуем", - сказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Как пишет УП, из квартиры Нефедова на улице Шелковичной украли 2 часов, а также украшения его девушки.

Нефедов подтвердил факт кражи.

В декларации Нефедова являются часами Zenith El Primero Automatic (в интернет-магазинах цена на часы этой марки стартуют от 200 тысяч гривен), а его девушка – кольцом Tiffany.

Судя по фото первого заместителя министра экономического развития и торговли в Facebook, в начале сентября он находился фестивале Burning Man в США.