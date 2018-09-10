В центре Киева обокрали квартиру первого заместителя министра Нефедова
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на полицию Киева.
"Да, была кража. Его долгое время дома не было, поэтому, когда именно кража была, непонятно. В полицию обратились вчера. Внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст.185 (кража). Расследуем", - сказала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
Как пишет УП, из квартиры Нефедова на улице Шелковичной украли 2 часов, а также украшения его девушки.
Нефедов подтвердил факт кражи.
В декларации Нефедова являются часами Zenith El Primero Automatic (в интернет-магазинах цена на часы этой марки стартуют от 200 тысяч гривен), а его девушка – кольцом Tiffany.
Судя по фото первого заместителя министра экономического развития и торговли в Facebook, в начале сентября он находился фестивале Burning Man в США.
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