В Британии предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю
Об этом сообщило издание The Independent.
Фрэнсис О'Грейди в понедельник выступит с речью на 150-м ежегодном конгрессе профсоюзов в Манчестере, в которой призовет "использовать силу технологий", чтобы дать работникам возможность работать четыре дня в неделю.
"В XIX веке профсоюзы боролись за восьмичасовой рабочий день. В XX веке мы получили право на два выходных и оплачиваемый отпуск. Я верю, что в XXI мы сможем добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой", - будет говорится в речи О'Грейди.
О'Грейди укажет, что сейчас компаниям время использовать технологии "для более справедливого распределения материальных благ, а не позволять верхушкам забирать все себе".
Как пример компании, доходы которой распределяются неравномерно, О'Грейди наведет Amazon.
Расследование газеты Sunday Mirror показали, что на складах компании в Британии рабочую неделю кое-где идет 55 часов, что приводит к значительному переутомлению работников.
- Ранее две литовские компании решили бороться с ленью работников сократив количество рабочих часов, но оставили при этом прежней зарплату.
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