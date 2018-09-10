 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Британии предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю


фото: politicshome
Генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди призвала сократить рабочую неделю до четырех дней

Об этом сообщило издание The Independent.

Фрэнсис О'Грейди в понедельник выступит с речью на 150-м ежегодном конгрессе профсоюзов в Манчестере, в которой призовет "использовать силу технологий", чтобы дать работникам возможность работать четыре дня в неделю.

"В XIX веке профсоюзы боролись за восьмичасовой рабочий день. В XX веке мы получили право на два выходных и оплачиваемый отпуск. Я верю, что в XXI мы сможем добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой", - будет говорится в речи О'Грейди.

О'Грейди укажет, что сейчас компаниям время использовать технологии "для более справедливого распределения материальных благ, а не позволять верхушкам забирать все себе".

Как пример компании, доходы которой распределяются неравномерно, О'Грейди наведет Amazon.

Расследование газеты Sunday Mirror показали, что на складах компании в Британии рабочую неделю кое-где идет 55 часов, что приводит к значительному переутомлению работников.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать