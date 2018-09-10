В Афганистане "Талибан" атаковал силы безопасности: минимум 52 погибших

10 сентября, 2018, 17:38

Боевики "Талибана" провели ряд отдельных нападений на подразделения афганских сил безопасности на севере страны, в результате чего были убиты по меньшей мере 52 военных

Об этом сообщает Associated Press.

Глава провинции Кунджуз Мухаммед Юсуф Аюби заявил, что по крайней мере 13 военных были убиты во время нападения на контрольно-пропускной пункт в районе Дашти Арчи, еще 15 человек получили ранения. Атака началась поздно в воскресенье и продолжалась до утра понедельника.

В провинции Джаузджан талибы напали на район Хамъяб с разных направлений, заставив афганские силы оставить штаб-квартиру района, чтобы избежать гражданских причин.

"Были интенсивные бои, и мы не хотели, чтобы гражданские дома были разрушены, а также, чтобы были жертвы среди гражданских лиц", - сказал начальник полиции провинции Факир Мохаммад Джазджани.

По его словам, по крайней мере, восемь полицейских были убиты и еще трое получили ранения. В бою также погибли семь талибов.

Талибы также убили еще 14 местных афганских полицейских и проправительственных военных в провинции Саманган, еще шесть были ранены.