В Афганистане "Талибан" атаковал силы безопасности: минимум 52 погибших
Об этом сообщает Associated Press.
Глава провинции Кунджуз Мухаммед Юсуф Аюби заявил, что по крайней мере 13 военных были убиты во время нападения на контрольно-пропускной пункт в районе Дашти Арчи, еще 15 человек получили ранения. Атака началась поздно в воскресенье и продолжалась до утра понедельника.
В провинции Джаузджан талибы напали на район Хамъяб с разных направлений, заставив афганские силы оставить штаб-квартиру района, чтобы избежать гражданских причин.
"Были интенсивные бои, и мы не хотели, чтобы гражданские дома были разрушены, а также, чтобы были жертвы среди гражданских лиц", - сказал начальник полиции провинции Факир Мохаммад Джазджани.
По его словам, по крайней мере, восемь полицейских были убиты и еще трое получили ранения. В бою также погибли семь талибов.
Талибы также убили еще 14 местных афганских полицейских и проправительственных военных в провинции Саманган, еще шесть были ранены.
- Напомним, 31 августа в Афганистане погибли по меньшей мере 26 человек в результате двух нападений в городе Джелалабад и в провинции Фарах.
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