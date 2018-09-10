В аэропорту "Борисполь" рассказали, когда откроют терминал F

10 сентября, 2018, 15:49

Аэропорт "Борисполь" планирует расконсервировать терминал F в апреле 2019 года

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Рябикин, сообщает Аvianews.

Предполагается, что этот терминал будут использовать для осуществления лоукост- и чартерных рейсов.

"Терминал F предусматривает возможность пешеходных технологий (когда пассажиры идут к самолету пешком - ред.), которые очень любят авиакомпании лоукост сегмента. В терминале F это решается проще, и, думаю, что в течение года он выйдет на существенные обороты", - сказал Рябикин.

Гендиректор аэропорта также добавил, что авиаперевозчикам, которые будут просить слоты в пиковое время, будут предлагать вместо терминала D терминал F.

Ранее Рябикин заявлял, что в использовании терминала F очень заинтересован лоукост Ryanair.

Сейчас в аэропорту для обслуживания пассажиров используется только терминал D. Терминал B, построенный в 1965 году и расширенный в 2006-2011 годах, закрыли в 2014 году, а терминал F, построенный в 2010 году, не работает с 2013 года.