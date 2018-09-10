В аэропорту "Борисполь" рассказали, когда откроют терминал F
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Павел Рябикин, сообщает Аvianews.
Предполагается, что этот терминал будут использовать для осуществления лоукост- и чартерных рейсов.
"Терминал F предусматривает возможность пешеходных технологий (когда пассажиры идут к самолету пешком - ред.), которые очень любят авиакомпании лоукост сегмента. В терминале F это решается проще, и, думаю, что в течение года он выйдет на существенные обороты", - сказал Рябикин.
Гендиректор аэропорта также добавил, что авиаперевозчикам, которые будут просить слоты в пиковое время, будут предлагать вместо терминала D терминал F.
Ранее Рябикин заявлял, что в использовании терминала F очень заинтересован лоукост Ryanair.
Сейчас в аэропорту для обслуживания пассажиров используется только терминал D. Терминал B, построенный в 1965 году и расширенный в 2006-2011 годах, закрыли в 2014 году, а терминал F, построенный в 2010 году, не работает с 2013 года.
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