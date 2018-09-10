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Украинский паспорт поднялся на 24 место в мировом рейтинге

Паспорт гражданина Украины поднялся на 24 место в рейтинге паспортов Global Passport Power Rank 2018

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте passportindex.org.

По данным рейтинга, украинский паспорт гарантирует безвизовые поездки в 90 стран. Кроме того, в 41 стране гражданин Украины может получить визу по прибытию, для посещения еще 67 стран визу нужно оформлять заранее. Среди стран, для посещения которых украинцам до сих пор нужна виза, - Япония, США, Великобритания, Ирландия и Китай.

Первое место в Global Passport Power Rank 2018 занял сингапурский паспорт. Его владельцам открыт безвизовый доступ в 127 стран. Россия занимает в этом рейтинге 36 место.

 

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