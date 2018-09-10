Украинский футбольный клуб будет держать фанов в "вольере"

10 сентября, 2018, 16:55

Футбольный клуб "Ингулец" оборудовал для фанатов гостей сектор, больше похожий на вольер

Об этом сообщает "Трибуна".

На своем домашнем стадионе футбольный клуб установил для болельщиков гостей три ряда пластмассовых сидений за железными прутьями. Поэтому сектор больше напоминает вольер для животных.

"Ингулец" представляет пгт Петрово из Кировоградской области и выступает в первой лиге, где занимает пятое место.