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Украинцы платят за электроэнергию в разы меньше, чем жители Европы, - НКРЭКУ


фото: avdet.org
Украинцы платят за электроэнергию в два-три раза меньше, чем жители других европейских стран, включая соседние страны

Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные пресс-службой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В Украине стоимость электроэнергии для бытовых потребителей (со всеми налогами и сборами) составляет 1,29 грн/кВт-час. Вторая по дешевизне электричества Болгария, здесь жители платят 3,30 грн/кВт-час. В Литве электричество для потребителей стоит 3,68 грн/кВт-час, в Венгрии — 3,81 грн/кВт-час, в Хорватии — 4,41 грн/кВт-час. Самые высокие цены — в Германии — 10,31 грн/кВт-час.

Эта статистика развеивает миф о том, что тарифы на электричество в Украине являются завышенными.

Как отметила в интервью информационному агентству Интерфакс глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, формула Роттердам+ сдерживает рост цен на электроэнергию и позволяет сохранять в Украине самые низкие тарифы.

"Я лично считаю, что формульный подход ограничивает рост стоимости электрической энергии. Он экономит средства потребителей на ограниченной стоимости угля, которая закладывается в расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены. Если бы мы закладывали текущую стоимость угля на международных рынках, потребитель платил бы больше. А сегодня у нас самые низкие цены для населения в Европе. Украинцы платят в 3-4 раза более низкую цену, чем население в соседних странах", - сказала она.

Напомним, 23 августа НКРЭКУ приняла решение об упразднении постановления №289 "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии" (формулы "Роттердам+"). Решение вступит в силу с началом действия нового рынка электроэнергии (в 2019 году).

Новый состав НКРЭКУ сделал запрос на Европейскую ассоциацию угля и лигнита (EURACOAL) и инициировал проведения исследования и анализа справедливости формульного подхода. EURACOAL подтвердил, что индикативная формула — это правильный подход до внедрения полномасштабного открытого свободного рынка электрической энергии. Европейские эксперты уверены, что индекс API2 является лучшим индикатором изменения цен на уголь для Украины.

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