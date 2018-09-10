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УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке


фото: Marca
УЕФА ведет переговоры о проведении финального матча Лиги чемпионов в Нью-Йорке

Об этом заявил основатель испанской компании Mediapro Хауме Роурес, сообщает As.

"Переговоры продолжаются. Исследуется возможность проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке", - сказал Роурес.

По его словам, УЕФА разделяет философию руководителей Ла Лиги, которые заключили контракт на проведение матчей чемпионата Испании в Северной Америке.

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