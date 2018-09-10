УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке
10 сентября, 2018, 17:59
УЕФА ведет переговоры о проведении финального матча Лиги чемпионов в Нью-Йорке
Об этом заявил основатель испанской компании Mediapro Хауме Роурес, сообщает As.
"Переговоры продолжаются. Исследуется возможность проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке", - сказал Роурес.
По его словам, УЕФА разделяет философию руководителей Ла Лиги, которые заключили контракт на проведение матчей чемпионата Испании в Северной Америке.
- В августе Ла Лига объявила о заключении соглашения с компанией Relevent Sports на проведение части матчей чемпионата Испании в Северной Америке.
- Первый матч чемпионата Испании состоится 27 сентября в Майами, где встретятся "Барселона" и "Жирона".
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