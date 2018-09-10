Ученые создали карту Антарктиды, точнее карту любого другого материка

10 сентября, 2018, 11:09

Ученые из Университета штата Огайо и университета Миннесоты утверждают, что создали самую точную и подробную карту Антарктиды

Об этом говорится на Eather Gizmodo.

Эталонная модель рельефа Антарктиды (REMA) была построена с использованием сотен тысяч спутниковых снимков, сделанных в период с 2009 по 2017 год.

Суперкомпьютер собрал огромное количество данных, включая изменения высоты земли с течением времени, и создал чрезвычайно подробную топографическую карту, размер файла - более 150 Тб.

"Эта карта не только более точная из всех, которые когда-либо делали по замороженных континентах, но имеет наибольшую разрешающую способность всех материков", - пишет издание.

New York Times, детализация карты может показать даже автомобильные дороги или небольшие участки материка. Ученые теперь знают высоту каждой точки Антарктиды с погрешностью всего в несколько футов.

"До сих пор у ученых карта Марса выглядела лучше, чем карта Антарктиды, - отметил гляциолог Государственного университета Огайо Ян прятать. - В этом расширении можно увидеть практически все. В некоторых местах мы можем видеть вариации снега. Мы сможем измерить изменения поверхности континента с течением времени" .

Карта станет важным инструментом для исследовательских проектов, предоставляя данные про снежный покров, движение льда, таяние ледников и активность рек и вулканов. Ученые смогут лучше отслеживать последствия изменения климата, а исследователям будет легче планировать полевые экспедиции.

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