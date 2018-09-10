Ученые создали карту Антарктиды, точнее карту любого другого материка
Об этом говорится на Eather Gizmodo.
Эталонная модель рельефа Антарктиды (REMA) была построена с использованием сотен тысяч спутниковых снимков, сделанных в период с 2009 по 2017 год.
Суперкомпьютер собрал огромное количество данных, включая изменения высоты земли с течением времени, и создал чрезвычайно подробную топографическую карту, размер файла - более 150 Тб.
"Эта карта не только более точная из всех, которые когда-либо делали по замороженных континентах, но имеет наибольшую разрешающую способность всех материков", - пишет издание.
New York Times, детализация карты может показать даже автомобильные дороги или небольшие участки материка. Ученые теперь знают высоту каждой точки Антарктиды с погрешностью всего в несколько футов.
"До сих пор у ученых карта Марса выглядела лучше, чем карта Антарктиды, - отметил гляциолог Государственного университета Огайо Ян прятать. - В этом расширении можно увидеть практически все. В некоторых местах мы можем видеть вариации снега. Мы сможем измерить изменения поверхности континента с течением времени" .
Карта станет важным инструментом для исследовательских проектов, предоставляя данные про снежный покров, движение льда, таяние ледников и активность рек и вулканов. Ученые смогут лучше отслеживать последствия изменения климата, а исследователям будет легче планировать полевые экспедиции.
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- Напомним, таяния крупнейших ледников за климатических изменений может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерные решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят такой проект, остается непонятным
- От ледника Пайн-Айленд в Антарктиде откололся 3,6-километровый айсберг. Ледник Пайн-Айленд уже потерял примерно четвертую часть от общего объема "потери" льда в Антарктиде.
- Представители 24 стран и Евросоюза одобрили создание в Антарктическом океане крупнейшей в мире морской заповедной зоны.
- Ученые установили, что уровень океана "растет" в два раза быстрее, чем раньше считалось. Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее, а ускоряются примерно на 0,08 мм / год. Это означает, что к 2100 году скорость подъема воды достигнет 10 мм / год или больше.
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