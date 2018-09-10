Ученые показали, как создаются кольцеобразные галактики

10 сентября, 2018, 17:50

Ученые пытались визуализировать, как произошло создание кольцеобразных галактик, создав новый композитный снимок галактики AM 0644-741 (AM 0644)

Для этого они использовали рентгеновский спектр телескопа "Чандра" и видимый спектр с "Хаббла", пишет Science Alert.

Примерно в 300 млн световых лет от нас располагается AM 0644-741 или кольцо Линдсей-Шапли - это объект, который называют кольцевой галактикой с темной областью в центре.

Ученые считают, что AM 0644-741 - двойная система с черными дырами звездной массы до 20 солнечных или нейтронными звездами.

Согласно теории, кольцо из черных дыр или нейронных звезд могло появится в результате столкновения одной галактики с другой - одна из них спровоцировала рябь в другой - скорее всего в AM 0644, в результате рябь активировала расширение кольца газа во второй галактике - это привело к образованию новых звезд.

При этом наиболее крупные из таких объектов живут только миллионы лет - газ, из которого создаются звезды, исчерпывается, поэтому звезды взрываются сверхновыми, оставляя после себя или черные дыры массой до двадцати солнечных, или нейтронные звезды с массами близкими нашему Солнцу.

Несмотря на это, пока астрофизики продолжат изучать AM 0644-741 для выявления новых данных о формировании галактик.

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