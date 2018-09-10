Ученые нашли, что стирает память в мозге

10 сентября, 2018, 17:03

Нейробиологи из Германии, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании исследовали, что происходит в мозге, когда человек пытается что-то забыть

Об этом пишет Current Biology.

В эксперименте приняли участие пациенты с эпилепсией. Раньше им вживили в мозг электроды: с их помощью можно решить, нужно ли проводить операцию.

22-м участникам называли ряд слов, из которых некоторые нужно было запомнить, а другие - забыть. Участники и вправду хуже запомнили слова, которые нужно было забыть.

Электроды записывали активность мозга во время эксперимента. Оказалось, что процесс забывания отвечают префронтальная кора и гиппокамп. Эти зоны были наиболее активны, когда участники пытались забыть слова.

Ранее было известно, что гиппокамп отвечает за запоминание, однако ученые выяснили, что префронтальная кора может заставить гиппокамп стереть информацию из памяти.

Это открытие поможет в разработке новых препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства.