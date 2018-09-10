У сонливых людей больший риск пострадать от болезни Альцгеймера, - исследование

10 сентября, 2018, 11:52

Ученые из Университета Джона Хопкинса в США под руководством биолога Адама Спира обнаружили, что люди с повышенной дневной сонливостью в три раза чаще страдают от болезни Альцгеймера

Об этом пишет Science Daily.

В исследовании использовались данные Балтиморського продольного исследования старения (BLSA), долгосрочное исследование, начатое НИА в 1958 году, которое следило за здоровьем тысяч добровольцев по мере их старения.

В рамках периодических испытаний исследования добровольцы заполнили анкету между 1991 и 2000 годами, которая содержала простые вопросы с ответами "да / нет": "Часто ли вы сонливы или засыпаете днем, когда вы хотите проснуться?" Их также спросили: "Вы дремлете?" С вариантами ответов "каждый день", "1-2 раза в неделю", "3-5 раз в неделю" и "редко или никогда".

Подгруппа добровольцев BLSA также начала получать оценки нейровизуализации в 1994 году. Начиная с 2005 года, некоторые из участников получили сканирование позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Наконец, 16 лет спустя ученые проанализировали данные 123 человек из многотысячной выборки. Оказалось, что респонденты с повышенным уровнем дневной сонливости в три раза сильнее склонны к откладыванию в мозге белка бета-амилоида, а именно пептида Aβ42, который считается одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.

"Если нарушен сон способствует болезни Альцгеймера, мы можем лечить пациентов с проблемами сна, чтобы избежать этих негативных последствий", - говорит Спир.

При этом пока выводы ученых позволяют только установить взаимосвязь между нарушениями сна и развитием болезни Альцгеймера. В дальнейшем медики будут изучать эту теорию.

На сегодняшний день не существует методов лечения этой болезни, поэтому медикам приходится работать практически в любом направлении в поисках причин заболеваний. Считается, что болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нейронах патогенного вещества - белка бета-амилоида - который в дальнейшем уничтожает нервные клетки.

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