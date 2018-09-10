Трое украинцев - в списке самых влиятельных людей моды. Версия Business of Fashion
Об этом говорится на их сайте.
Пара Аси Мхитарян и Дмитрия Евенко – основатели Asthik Group и бренда Ienki Ienki. Они управляют мультибрендовим магазином Asthik, онлайн-магазином asthik.com, киевскими бутиками Valentino и Agent Provocateur.
Также под их контролем торговые просторы в ЦУМ и онлайн-журнал Buro 24/7 Украина. В списке журнала о них вспоминают во второй раз.
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В рейтинг попала еще одна украинка Ольга Кирищук. Она основала журнал 1 Granary и платформы VOID. На этих сервисах молодые модели могут искать себе работу в индустрии моды.
Журнал Business of Fashion составили рейтинг шестой раз. К нему попадают дизайнеры, стилисты, директора модных брендов, модели, журналисты и другие, кто влияет на индустрию моды.
- Напомним, певица Тейлор Свифт снялась для журнала Harper's Bazaar в шляпе от украинского дизайнера Руслана Багинского.
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