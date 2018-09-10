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Трое украинцев - в списке самых влиятельных людей моды. Версия Business of Fashion


фото: businessoffashion
Украинцы Ася Мхитарян, Дмитрий Евенко и Ольга Кирищук названы одними из самых влиятельных людей моды по версии журнала The Business of Fashion 2018

Об этом говорится на их сайте.

Пара Аси Мхитарян и Дмитрия Евенко – основатели Asthik Group и бренда Ienki Ienki. Они управляют мультибрендовим магазином Asthik, онлайн-магазином asthik.com, киевскими бутиками Valentino и Agent Provocateur.

Также под их контролем торговые просторы в ЦУМ и онлайн-журнал Buro 24/7 Украина. В списке журнала о них вспоминают во второй раз.

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В рейтинг попала еще одна украинка Ольга Кирищук. Она основала журнал 1 Granary и платформы VOID. На этих сервисах молодые модели могут искать себе работу в индустрии моды.

Журнал Business of Fashion составили рейтинг шестой раз. К нему попадают дизайнеры, стилисты, директора модных брендов, модели, журналисты и другие, кто влияет на индустрию моды.

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