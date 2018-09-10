Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за парад без ядерного оружия

10 сентября, 2018, 10:48

Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за проведение парада без демонстрации ядерных ракет

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Северная Корея только что провела парад в честь 70-летия основания без обычного показа ядерных ракет. Темой были мир и экономическое развитие", - написал Трамп.

Президент США также привел цитату из FoxNews, в которой издание предполагает, что исключение ядерного оружия с парада было доказательством преданости договоренностям Ким Чен Ына с Трампом.

"Эксперты считают, что Северная Корея вырезала ядерные ракеты, чтобы показать президенту Трампу свою преданность ядерной борьбе". @FoxNews Это большое и очень позитивное заявление от Северной Кореи. Спасибо голове Киму. Нет ничего подобного хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу! Гораздо лучше, чем до того, как я занял должность ", - добавил Трамп.

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2018 г.

...its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 сентября 2018 г.