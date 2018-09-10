 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за парад без ядерного оружия


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за проведение парада без демонстрации ядерных ракет

 Об этом Трамп написал в Twitter.

"Северная Корея только что провела парад в честь 70-летия основания без обычного показа ядерных ракет. Темой были мир и экономическое развитие", - написал Трамп.

Президент США также привел цитату из FoxNews, в которой издание предполагает, что исключение ядерного оружия с парада было доказательством преданости договоренностям Ким Чен Ына с Трампом.

"Эксперты считают, что Северная Корея вырезала ядерные ракеты, чтобы показать президенту Трампу свою преданность ядерной борьбе". @FoxNews Это большое и очень позитивное заявление от Северной Кореи. Спасибо голове Киму. Нет ничего подобного хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу! Гораздо лучше, чем до того, как я занял должность ", - добавил Трамп.

  • Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея не сделала необходимых для денуклеаризации шагов несмотря на договоренности между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать