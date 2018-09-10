Ситуация на Донбассе остается напряженной, потери оккупантов - 4 человека

10 сентября, 2018, 07:50

За прошедшие сутки ни один из украинских военнослужащих не погиб и не получил ранения в зоне проведения ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась напряженной, однако полностью контролируемой: противники 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Оккупанты дважды использовали запрещенное минскими соглашениями оружие.

Под вражеский огонь попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Водяное и Лебединский, что на Мариупольском направлении, накрыли обстрелами из минометов калибра 82 мм. На Луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское, враги били из вооружения боевой машины пехоты.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток допущено не было. По данным разведки, за минувшие сутки были ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск", - отметили в ведомстве.

10 сентября российские наемники успели дважды обстрелять позиции ВСУ на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.