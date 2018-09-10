Свитолина и Цуренко поднялись в мировом рейтинге
10 сентября, 2018, 14:04
Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко улучшили позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации
Обновленный рейтинг с учетом результатов Открытого чемпионата США, обнародовал официальный сайт WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию и стала шестой. Леся Цуренко обновила личный рекорд и теперь 26-а. Также собственные достижения улучшили Даяна Ястремская (96), Ангелина Калинина (113) и Марта Костюк (124).
Лидерство в мировой классификации сохранила румынка Симона Халеп.
- Леся Цуренко на US Open дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице турнира - японке Наоми Осаке.
- Элина Свитолина, после вылета в 1/8 финала US Open, уволила тренера.
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