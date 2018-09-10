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Свитолина и Цуренко поднялись в мировом рейтинге


фото: REUTERS
Украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко улучшили позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Обновленный рейтинг с учетом результатов Открытого чемпионата США, обнародовал официальный сайт WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одну позицию и стала шестой. Леся Цуренко обновила личный рекорд и теперь 26-а. Также собственные достижения улучшили Даяна Ястремская (96), Ангелина Калинина (113) и Марта Костюк (124).

Лидерство в мировой классификации сохранила румынка Симона Халеп.

 

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