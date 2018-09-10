Супруги из США получил 100 лет тюрьмы на двоих за изнасилование 13-летней девочки

10 сентября, 2018, 14:40

Женатую паре из США посадили в тюрьму на 100 лет без права условно-досрочного освобождения за сексуальное насилие над молодой девушкой

Об этом сообщает Daily Mail.

Судья в Луизиане отметил, что такой длительный срок назначили, чтобы пара была бы "не способна изувечить другого беззащитного ребенка".

Эрик Бург выйдет из тюрьмы, когда ему будет 88, а Меган Бург исполнится 65 лет прежде, чем она сможет освободиться из федеральной тюрьмы.

Также в суде отметили, что они не будут иметь права на любые слушания по условно-досрочному освобождению или досрочному освобождению. Судья сказал, что это за тревожный характер сексуального насилия, совершенного парой над беспомощным ребенком.

28-летний Эрик Бург и 25-летний Меган Бург с Ами признали себя виновными в одном из преступлений, связанных с насилием над 13-летней девочкой.

Судья Тимоти Марсель приговорил Эрика Бурга до 60 лет в тюрьме а его жену - до 40 лет. Кроме того, их зарегистрируют как сексуальных преступников и наблюдать за ними всю дальнейшую жизнь после заключения. Пара была арестована 4 октября 2017 года.

По словам судьи, дело была настолько ужасной, что к сведению СМИ решили не приводить дальнейших подробностей, говоря, что важно обеспечить защиту жертвы.

В обвинительном заключении отмечалось, что два обвиняемых были обвинены в сексуальном надругательстве над несовершеннолетним с 1 января 2014 года и 23 октября 2017 года.

Пара имеет двух собственных детей. "Эти выводы гарантируют, что оба подсудимых проведут значительное количество времени в тюрьме, где они не смогут преследовать другого ребенка", - говорится в сообщении.