Супруги из США получил 100 лет тюрьмы на двоих за изнасилование 13-летней девочки
Об этом сообщает Daily Mail.
Судья в Луизиане отметил, что такой длительный срок назначили, чтобы пара была бы "не способна изувечить другого беззащитного ребенка".
Эрик Бург выйдет из тюрьмы, когда ему будет 88, а Меган Бург исполнится 65 лет прежде, чем она сможет освободиться из федеральной тюрьмы.
Также в суде отметили, что они не будут иметь права на любые слушания по условно-досрочному освобождению или досрочному освобождению. Судья сказал, что это за тревожный характер сексуального насилия, совершенного парой над беспомощным ребенком.
28-летний Эрик Бург и 25-летний Меган Бург с Ами признали себя виновными в одном из преступлений, связанных с насилием над 13-летней девочкой.
Судья Тимоти Марсель приговорил Эрика Бурга до 60 лет в тюрьме а его жену - до 40 лет. Кроме того, их зарегистрируют как сексуальных преступников и наблюдать за ними всю дальнейшую жизнь после заключения. Пара была арестована 4 октября 2017 года.
По словам судьи, дело была настолько ужасной, что к сведению СМИ решили не приводить дальнейших подробностей, говоря, что важно обеспечить защиту жертвы.
В обвинительном заключении отмечалось, что два обвиняемых были обвинены в сексуальном надругательстве над несовершеннолетним с 1 января 2014 года и 23 октября 2017 года.
Пара имеет двух собственных детей. "Эти выводы гарантируют, что оба подсудимых проведут значительное количество времени в тюрьме, где они не смогут преследовать другого ребенка", - говорится в сообщении.
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