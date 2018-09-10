Суд по МАФу московского патриархата перенесли, Минюст поддержал ходатайство УПЦ МП
Об этом сообщает Еспресо. TV.
Представители Украинской православной церкви московского патриархата на заседание не явились. Зато в суд пришел министр культуры Евгений Нищук.
"Мы не вмешиваемся в религиозные истории. Нашей целью является еще раз указать, что это — памятник археологии национального значения, он расположена на территории Национального музея истории. Надеюсь, что суд учтет и позицию министерства, которая полностью поддерживает истца", — сказал Нищук.
Как написала в Facebook гендиректор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская, судья Аблов зачитал ходатайство от религиозной общины УПЦ МП, которая полгода никак не реагировала на заседание суда.
"Так вот, религиозная община решила стать участником процесса, направила ходатайство сегодня перед самым судом, писала, что не имела возможности участвовать в судах, потому что не получала повестки и просит начать слушание с самого начала", - написала Сосновская.
По ее словам, истцы - нардеп Луценко, музей и Минкультуры - не поддержали ходатайство религиозной общины, а Минюст - попросил удовлетворить ходатайство.
"Судья принял решение назначить следующее слушание на 20 сентября. Хотя, мог и не удовлетворить ходатайство религиозной общины и слушать дело", - добавила Сосновская.
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