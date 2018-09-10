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Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Одессе

Киевский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца предполагаемого виновника смертельного ДТП в Одессе Олега Семиренко

Об этом сообщила пресс-секретарь генпокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

По ее словам, водитель BMW, по ходатайству стороны обвинения, взят под стражу на 2-месячный срок без права залога.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области (прокурор Анатолий Русу, процессуальный руководитель в деле по факту ДТП) взят под стражу без права на залог 27-летнего водителя BMW, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одессе 8 сентября текущего года", - написала Сарган.

  • Напомним, поздно вечером в субботу, 8 сентября 2018 года, на 6-й станции Фонтана в Одессе произошла массовая ДТП с несколькими погибшими и травмированными. Авто, существенно превышавшее разрешенную скорость, двигалось на запрещающий сигнал светофора, врезалось в другой автомобиль и вылетело на остановку с людьми.
  • Виновником оказался 27-летний любитель нелегальных ночных автогонок.
  • 9 сентября Нацполиция сообщила о его задержании. Молодому человеку грозит 5-10 лет тюрьмы.
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