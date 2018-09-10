Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Одессе

10 сентября, 2018, 17:36

Киевский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца предполагаемого виновника смертельного ДТП в Одессе Олега Семиренко

Об этом сообщила пресс-секретарь генпокурора Лариса Сарган в своем Facebook.

По ее словам, водитель BMW, по ходатайству стороны обвинения, взят под стражу на 2-месячный срок без права залога.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области (прокурор Анатолий Русу, процессуальный руководитель в деле по факту ДТП) взят под стражу без права на залог 27-летнего водителя BMW, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одессе 8 сентября текущего года", - написала Сарган.