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США грозят разорвать отношения с Международным уголовным судом в Гааге, – СМИ

США в понедельник выступят с жестким заявлением в адрес Международного уголовного суда в Гааге

Судьям пригрозят санкциями за их готовность расследовать возможные преступления американских военных в Афганистани.Про этом сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

В своей речи Болтон, как ожидается, заявит, что США разорвут любые отношения с Гаагским судом и используют все средства для защиты американских граждан и их союзников.

"Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и наших союзников, от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом", - заявит Болтон.

В заявлении Болтона будет говориться, что администрация Трампа "будет бороться", если Международный уголовный суд продолжит расследование возможных военных преступлений, совершенных военнослужащими США и членами американской разведки во время войны в Афганистане.

Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы и организовать против них уголовные преследования.

Белый дом планирует через Совет безопасности ООН отобрать у суда право преследовать граждан США и союзных им государств.

В сегодняшней речи Болтон также объявит о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Нью-Йорке.

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