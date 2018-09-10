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Соломенные мамонты и обезьяны: в Японии строят огромные скульптуры из соломы

В Японии из рисовой соломы плетут гигантские скульптуры животных и мифических персонажей

Об этом пишут на Bored Panda.

Ежегодно осенью в Японии собирают урожай риса. От него остается солома, и именно с нее японцы плетут мамонтов, бегемотов и мифических героев.

Впервые такой мини-фестиваль соломенных скульптур устроили в 2008 году по инициативе совета по туризму и при поддержке местного художественного университета. Каждую фигуру создают вручную на деревянной раме. На строительство уходит около недели.

  • Напомним, американский художник Христо Явашев, известный под псевдонимом Христо представил свою работу "Лондонская мастаба" на озере Серпентин в Гайд-парке с 7500 бочек.

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