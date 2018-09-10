Соломенные мамонты и обезьяны: в Японии строят огромные скульптуры из соломы
10 сентября, 2018, 14:13
В Японии из рисовой соломы плетут гигантские скульптуры животных и мифических персонажей
Об этом пишут на Bored Panda.
Ежегодно осенью в Японии собирают урожай риса. От него остается солома, и именно с нее японцы плетут мамонтов, бегемотов и мифических героев.
Впервые такой мини-фестиваль соломенных скульптур устроили в 2008 году по инициативе совета по туризму и при поддержке местного художественного университета. Каждую фигуру создают вручную на деревянной раме. На строительство уходит около недели.
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Напомним, американский художник Христо Явашев, известный под псевдонимом Христо представил свою работу "Лондонская мастаба" на озере Серпентин в Гайд-парке с 7500 бочек.
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