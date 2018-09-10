Смертельное ДТП в Одессе: пострадавший в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали предплечье
Об этом сообщает ТСН.
Кроме того, имя мужчины до сих пор неизвестно.
Еще один пострадавший - курсант - с переломами обеих ног находится в военном госпитале.
Напомним, поздно вечером в субботу, 8 сентября 2018 года, на 6-й станции Фонтана в Одессе повторилось харьковское массовое ДТП с несколькими погибшими и травмированными. Как и в Харькове, авто, которое существенно превышало разрешенную скорость, двигалось на запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезалось в другую машину и отлетело на остановку с людьми.
Очевидцы рассказали подробности.
Виновником оказался 27-летний любитель нелегальных ночных автосоревнований. Государственный номер его BMW - ВН1735НИ.
9 сентября Нацполиция сообщила о его задержании. Парню грозит 5-10 лет тюрьмы.
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