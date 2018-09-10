Смертельное ДТП в Одессе: пострадавший в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали предплечье

10 сентября, 2018, 09:22

В Одессе медики спасают тяжелейшего пострадавшего в аварии, которая произошла в субботу. У мужчины частичная ампутация предплечья, политравма и травматический шок

Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, имя мужчины до сих пор неизвестно.

Еще один пострадавший - курсант - с переломами обеих ног находится в военном госпитале.

Напомним, поздно вечером в субботу, 8 сентября 2018 года, на 6-й станции Фонтана в Одессе повторилось харьковское массовое ДТП с несколькими погибшими и травмированными. Как и в Харькове, авто, которое существенно превышало разрешенную скорость, двигалось на запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезалось в другую машину и отлетело на остановку с людьми.

Очевидцы рассказали подробности.

Виновником оказался 27-летний любитель нелегальных ночных автосоревнований. Государственный номер его BMW - ВН1735НИ.

9 сентября Нацполиция сообщила о его задержании. Парню грозит 5-10 лет тюрьмы.