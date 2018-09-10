 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Скоро выборы: Порошенко призвал Раду рассмотреть обновление ЦИК


фото: klichko.org
Верховная Рада должна рассмотреть и принять все необходимое законодательство для избрания нового состава ЦИК

Об этом заявил президент Петр Порошенко, сообщает его пресс-центр в Twitter.

Он отметил, что парламент должен рассмотреть президентское представление, которое уже более года находится в парламенте, и избрать новый состав ЦИК.

"Это важно не только для создания объединенных территориальных общин, но и для обеспечения свободных, прозрачных и честных выборов Президента и Парламента в следующем году", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, ранее глава Рады Андрей Парубий отметил, что к приоритетным вопросам для 9-й сессии парламента является вопрос формирования ЦИК.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать