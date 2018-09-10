Скоро выборы: Порошенко призвал Раду рассмотреть обновление ЦИК
Об этом заявил президент Петр Порошенко, сообщает его пресс-центр в Twitter.
Он отметил, что парламент должен рассмотреть президентское представление, которое уже более года находится в парламенте, и избрать новый состав ЦИК.
"Это важно не только для создания объединенных территориальных общин, но и для обеспечения свободных, прозрачных и честных выборов Президента и Парламента в следующем году", - подчеркнул Порошенко.
Отметим, ранее глава Рады Андрей Парубий отметил, что к приоритетным вопросам для 9-й сессии парламента является вопрос формирования ЦИК.
ВР должна рассмотреть президентское представление, которое уже более года находится в парламенте, и избрать новый состав ЦИК.— Петр Порошенко (@poroshenko) 10 сентября 2018 г.
Это важно не только для создания объединенных территориальных общин, но и для обеспечения свободных, прозрачных и честных выборов Президента и Парламента в следующем году. pic.twitter.com/mxI2owRpLN
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