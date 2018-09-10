Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге
Об этом Каплан пишет на своей странице в социальной сети Facebook.
"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки - прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории. Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют", - цитирует Каплан письмо Сенцова.
По ее словам, Олег добавил, что живет сейчас просто по инерции. Также он написал завещание на свое творчество в случае смерти.
- Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В России не хотят роглядаты прошение о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.
- Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов и теперь американское правительство должно ее рассмотреть.
- Восстановилась возможность писать письма Сенцову и его сестра рассказала, как это делать.
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