СБУ опровергла заявление ФСБ о связи украинской спецслужбы с ИГИЛ

10 сентября, 2018, 14:12

В СБУ опровергли заявление ФСБ РФ о связи украинской спецслужбы с ИГИЛ

В СБУ назвали подобные сообщения ФСБ фейком.

"Мы не будем комментировать фантазии", - сказала BBC News Украина пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее ФСБ РФ заявила, что задержала члена "Исламского государства", который якобы планировал убийство одного из главарей "ДНР". В российской спецслужбе заявили, что боевик действовал "по заданию СБУ и "Правового сектора".

Речь идет о выходце из Дагестана Меджиде Магомедове. Мужчина якобы сообщил, что "спецслужбы Украины активно помогают боевикам ИГ, финансируя и предоставляя оружие и взрывчатку для организации терактов в России".