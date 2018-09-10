Рубль пробил 2,5-летний минимум до 70 руб./$
10 сентября, 2018, 16:44
В понедельник, 10 сентября, курс российского рубля на открытии Московской биржи упал до отметки 70 руб./$
Об этом сообщает российское издание "Дождь".
При этом 1 евро на открытии торгов стоил больше 81 руб. По состоянию на 13:40 по московскому времени за евро давали 81,39 руб. Доллар в это время стоил 70,31 руб.
Такое падение российского рубля является рекордным за время с 1 марта 2016 года. По мнению аналитиков российского издания "Интерфакс", рубль дешевеет из-за опасений вероятных новых санкций США против России.
Также падение рубля связывают с подешевением валют развивающихся стран, в частности, турецкой лиры.
- Напомним, ранее Госдеп США принял решение о новых санкциях против РФ за отравление Скрипалей. Санкции вступили в силу 22 августа 2018 года.
- Сообщение о новых санкциях США против России обвалило рубль. 10 августа рубль впервые за два года обвалился до более 67 руб/$.
- В Кремле новые санкции США назвали "драконовскими". На 24 августа Центробанк РФ установил валютный курс на уровне 68,53 руб./$ и 79,25 руб./евро.
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