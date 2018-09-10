Рубль пробил 2,5-летний минимум до 70 руб./$

10 сентября, 2018, 16:44

В понедельник, 10 сентября, курс российского рубля на открытии Московской биржи упал до отметки 70 руб./$

Об этом сообщает российское издание "Дождь".

При этом 1 евро на открытии торгов стоил больше 81 руб. По состоянию на 13:40 по московскому времени за евро давали 81,39 руб. Доллар в это время стоил 70,31 руб.

Такое падение российского рубля является рекордным за время с 1 марта 2016 года. По мнению аналитиков российского издания "Интерфакс", рубль дешевеет из-за опасений вероятных новых санкций США против России.

Также падение рубля связывают с подешевением валют развивающихся стран, в частности, турецкой лиры.