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Российский военный корабль подошел к госгранице Латвии


фото: Postimees.ee
В воскресенье, 9 сентября, к государственной границе Латвии приблизился корабль военно-морского флота России

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба национальных вооруженных сил Латвии.

"В латвийской исключительной экономической зоне в 12 морских миль (22,2 км - ред.) от территориальных морских вооруженных сил 9 сентября обнаружено российское судно "IRGIZ" класса BS-MP6", - говорится в сообщении.

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