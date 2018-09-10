Российский военный корабль подошел к госгранице Латвии

10 сентября, 2018, 13:19

В воскресенье, 9 сентября, к государственной границе Латвии приблизился корабль военно-морского флота России

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба национальных вооруженных сил Латвии.

"В латвийской исключительной экономической зоне в 12 морских миль (22,2 км - ред.) от территориальных морских вооруженных сил 9 сентября обнаружено российское судно "IRGIZ" класса BS-MP6", - говорится в сообщении.

LV ekskl. ekonom. zonā 12 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 09.09. identificēja Krievijas BS MP6 klases apgādes kuģi "IRGIZ" — NBS (@Latvijas_armija) 10 сентября 2018 г.